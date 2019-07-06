Председатель совета директоров «Русской фитнес группы», президент сети фитнес-клубов World Class, глава Федерации фитнес-аэробики России Ольга Слуцкер рассказала о своих задачах на посту президента Специальной Олимпиады России.

«Я думаю, что очень важно сделать движение Специальной Олимпиады в России узнаваемым. Как я уже говорила, для того чтобы семья, преподаватели интернатов, детских домов, где живут дети, взрослые с проблемами интеллектуального развития, понимали, куда им идти, что есть выход, что есть возможность для социализации, есть возможность для получения радостной, интересной, активной жизни», — сказала она.

Ранее на отчётно-выборной конференции Специальной Олимпиады России Слуцкер избрали новым президентом организации.

Специальная Олимпиада — это всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. В России специальное олимпийское движение начало развиваться с 1990 года.