Бывшая фехтовальщица Ольга Слуцкер избрана новым президентом Специальной Олимпиады России.

На отчётно-выборной конференции Специальной Олимпиады России был избран новый президент организации. Как сообщает ТАСС, им стала мастер спорта по фехтованию Ольга Слуцкер. Ранее должность президента Специальной Олимпиады занимал депутат Госдумы Юрий Смирнов.

Специальная Олимпиада — это всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. В России специальное олимпийское движение начало развиваться с 1990 года.

Ранее сообщалось, что в легкоатлетическом забеге принял участие 102-летний спортсмен.