В легкоатлетическом забеге принял участие 102-летний спортсмен

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В Японии на старт легкоатлетического забега вышел 102-летний участник, который сумел дойти до финиша.
В легкоатлетическом забеге принял участие 102-летний спортсмен
  • @iaaforg
  • Twitter

В Японии на старт одного из легкоатлетических забегов вышел 102-летний сухощавый мужчина. Несмотря на возраст, он сумел преодолеть всю дистанцию и под аплодисменты зрителей пересёк финишную черту. Видео доступно в официальном Twitter-аккаунте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Старейшим легкоатлетом в мире считается индиец Фауджа Сингх. После того, как ему исполнилось 100 лет, он дважды принимал участие в марафонских забегах.

Ранее Ласицкене заявила, что не считает себя непобедимой чемпионкой.

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