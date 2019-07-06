В легкоатлетическом забеге принял участие 102-летний спортсмен

В Японии на старт легкоатлетического забега вышел 102-летний участник, который сумел дойти до финиша.

В Японии на старт одного из легкоатлетических забегов вышел 102-летний сухощавый мужчина. Несмотря на возраст, он сумел преодолеть всю дистанцию и под аплодисменты зрителей пересёк финишную черту. Видео доступно в официальном Twitter-аккаунте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Athletics is for everyone.



Even at 102 years old👊 pic.twitter.com/5s96UUMnEz — IAAF (@iaaforg) 5 июля 2019 г.

Старейшим легкоатлетом в мире считается индиец Фауджа Сингх. После того, как ему исполнилось 100 лет, он дважды принимал участие в марафонских забегах.

Ранее Ласицкене заявила, что не считает себя непобедимой чемпионкой.