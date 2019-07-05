Российский пловец Пригода завоевал серебряную медаль Универсиады-2019

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Россиянин Кирилл Пригода стал серебряным призёром летней Универсиады 2019 года, которая проходит в Неаполе, показав второй результат в плавании на 100 м вольным стилем.
Российский пловец Пригода завоевал серебряную медаль Универсиады-2019
  • © Xinhua/Xinhua
  • globallookpress.com

Дистанцию заплыва отечественный спортсмен преодолел за 59,50 секунды, минимально уступив представителю США Иэну Финнерти (59,49 секунды). Третий результат показал японец Юя Хиномото (59,72 секунды).

23-летний Пригода, являющийся четырёхкратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде, был знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады-2019.

Ранее сообщалось, что дзюдоист Евгений Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019.

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