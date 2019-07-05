Дзюдоист Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019
- РИА Новости
В финале соревнований 23-летний россиянин оказался сильнее представителя Азербайджана Хидаята Гейдарова. Бронзовыми призёрами Универсиады в данной весовой категории стали узбекский дзюдоист Зикматтилох Тураев и северокореец Ким Чхол Гван.
Золотая медаль Прокопчука стала для сборной России третьей на летней Универсиаде в Неаполе.
Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире Универсиады-2019.