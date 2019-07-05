Дзюдоист Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019

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Российский дзюдоист Евгений Прокопчук стал победителем турнира дзюдоистов на летней Универсиаде 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе, в весовой категории до 73 кг.
Дзюдоист Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019
  • РИА Новости

В финале соревнований 23-летний россиянин оказался сильнее представителя Азербайджана Хидаята Гейдарова. Бронзовыми призёрами Универсиады в данной весовой категории стали узбекский дзюдоист Зикматтилох Тураев и северокореец Ким Чхол Гван.

Золотая медаль Прокопчука стала для сборной России третьей на летней Универсиаде в Неаполе.

Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире Универсиады-2019.

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