Дзюдоист Прокопчук принёс сборной России третье золото Универсиады-2019

Российский дзюдоист Евгений Прокопчук стал победителем турнира дзюдоистов на летней Универсиаде 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе, в весовой категории до 73 кг.

РИА Новости

В финале соревнований 23-летний россиянин оказался сильнее представителя Азербайджана Хидаята Гейдарова. Бронзовыми призёрами Универсиады в данной весовой категории стали узбекский дзюдоист Зикматтилох Тураев и северокореец Ким Чхол Гван. Золотая медаль Прокопчука стала для сборной России третьей на летней Универсиаде в Неаполе. Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике стала второй в командном турнире Универсиады-2019.