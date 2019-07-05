Сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призёром командного турнира Универсиады
- Татьяна Набиева / © Zhou Hua/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Выступление российской команды в составе Лилии Ахаимовой, Татьяны Набиевой и Ульяны Перебиносовой было оценено в общей сложности в 107,450 балла.
Уступили отечественные спортсменки только команде Японии (108,450 балла), а бронзовым призёром командного турнира Универсиады-2019 стала сборная Италии (103,500 балла).
Ранее сообщалось, что российский пловец Григорий Тарасевич выиграл заплыв на 100 метров на спине на Универсиаде-2019.