Сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призёром командного турнира Универсиады

Женская сборная России по спортивной гимнастике показала второй результат в командном турнире летней Универсиады 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе.

Татьяна Набиева / © Zhou Hua/ZUMAPRESS.com

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Выступление российской команды в составе Лилии Ахаимовой, Татьяны Набиевой и Ульяны Перебиносовой было оценено в общей сложности в 107,450 балла. Уступили отечественные спортсменки только команде Японии (108,450 балла), а бронзовым призёром командного турнира Универсиады-2019 стала сборная Италии (103,500 балла). Ранее сообщалось, что российский пловец Григорий Тарасевич выиграл заплыв на 100 метров на спине на Универсиаде-2019.