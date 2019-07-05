Российский пловец Тарасевич завоевал золото Универсиады-2019 в Неаполе

Россиянин Григорий Тарасевич стал победителем летней Универсиады 2019 года, которая проходит в итальянском Неаполе, в плавании на 100 м на спине.

В финале соревнований российский спортсмен преодолел дистанцию заплыва за 53,51 секунды, опередив представителя Франции Йоанна Ндойе-Бруара (53,80 секунды) и американца Джастина Ресса (53,81 секунды), показавших второй и третий результат соответственно.

Золотая медаль Тарасевича стала для сборной России второй на Универсиаде-2019, которая завершится 14 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России завершила второй соревновательный день Универсиады-2019 на пятом месте общекомандного зачёта турнира.