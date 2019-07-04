Сборная России занимает пятое место в медальном зачёте после второго дня Универсиады
В медальном зачёте ХХХ Всемирной летней Универсиады в Неаполе сборная России занимает пятое место — одна золотая, две серебряных и четыре бронзовых награды.
На первом месте — японцы, с тремя золотыми и тремя серебряными медалями, второе место делят сборные Китая и США (3-1-1). В то же время, по суммарному количеству медалей, лидируют россияне — семь наград.
Ранее сообщалось, что российские гимнасты завоевали бронзу Универсиады.