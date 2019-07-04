Сборная России занимает пятое место в медальном зачёте после второго дня Универсиады

Прошедший соревновательный день на Универсиаде-2019 в Неаполе ознаменовался первой золотой наградой сборной России, которую принёс дзюдоист Руслан Шабхазов.

В медальном зачёте ХХХ Всемирной летней Универсиады в Неаполе сборная России занимает пятое место — одна золотая, две серебряных и четыре бронзовых награды.

На первом месте — японцы, с тремя золотыми и тремя серебряными медалями, второе место делят сборные Китая и США (3-1-1). В то же время, по суммарному количеству медалей, лидируют россияне — семь наград.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты завоевали бронзу Универсиады.