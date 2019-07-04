Сборная России занимает пятое место в медальном зачёте после второго дня Универсиады

Короткая ссылка
Прошедший соревновательный день на Универсиаде-2019 в Неаполе ознаменовался первой золотой наградой сборной России, которую принёс дзюдоист Руслан Шабхазов.

В медальном зачёте ХХХ Всемирной летней Универсиады в Неаполе сборная России занимает пятое место — одна золотая, две серебряных и четыре бронзовых награды.

На первом месте — японцы, с тремя золотыми и тремя серебряными медалями, второе место делят сборные Китая и США (3-1-1). В то же время, по суммарному количеству медалей, лидируют россияне — семь наград.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты завоевали бронзу Универсиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить