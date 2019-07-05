Сборная Бенина стала первым четвертьфиналистом Кубка африканских наций по футболу

В первом матче стадии 1/8 финала футбольного Кубка африканских наций, который проходит в Египте, сборная Бенина одержала победу над командой Марокко.

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1, причём уже в компенсированное ко второму тайму время лидер марокканской команды Хаким Зийеш не сумел реализовать пенальти, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых футболисты из Бенина оказались сильнее — 4:1.

В четвертьфинале КАН-2019 сборная Бенина встретится либо с Угандой, либо с Сенегалом.

Ранее определились все участники плей-офф Кубка африканских наций по футболу.