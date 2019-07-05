«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче
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Забитыми мячами в составе коллектива из Екатеринбурга отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.
В экспериментальном составе сыграли контрольный матч сегодня и уступили "Уралу" в два мяча.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 5 июля 2019 г.
Следующий спарринг в Австрии станет заключительным для "быков" в межсезонье и пройдет он в воскресенье против "Крыльев Советов". pic.twitter.com/jFF2IIVw3L
Ранее сообщалось, что главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву запретили находиться на скамейке команды в течение года.