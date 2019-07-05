«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче

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В контрольном матче, который состоялся в австрийском Лебринге, клуб Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» уступил «Уралу» со счётом 0:2.
«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче
  • © fckrasnodar.ru

Забитыми мячами в составе коллектива из Екатеринбурга отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.

Ранее сообщалось, что главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву запретили находиться на скамейке команды в течение года.

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