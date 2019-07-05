«Краснодар» потерпел поражение от «Урала» в контрольном матче

В экспериментальном составе сыграли контрольный матч сегодня и уступили "Уралу" в два мяча.



Следующий спарринг в Австрии станет заключительным для "быков" в межсезонье и пройдет он в воскресенье против "Крыльев Советов". pic.twitter.com/jFF2IIVw3L