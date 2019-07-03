СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамье «Краснодара»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в следующем сезоне будет вынужден руководить игрой команды с трибуны.
СМИ: УЕФА на год запретил Мусаеву находиться на тренерской скамье «Краснодара»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает metaratings.ru, дисциплинарный комитет УЕФА запретил главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву находиться на тренерской скамье команды в течении одного года. Данное решение связано с тем, что 35-летний специалист руководит командой без тренерской лицензии категории Pro.

УЕФА допускает формальное руководство командой без лицензии лишь на начальном этапе. Мусаев возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года и лишь в мае 2019-го получил лицензию категории А. Формально главным тренером команды числился Олег Фоменко.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии.

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