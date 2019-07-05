Итальянец Банки стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»
- © EIBNER/Marcel Engelbrecht
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Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».
Отмечается, что контракт 53-летнего Банки с коллективом из Краснодара рассчитан на один сезон.
За свою тренерскую карьеру, начавшуюся ещё в 1980-х годах, Банки успел поработать в итальянских, немецких и греческих клубах, а также входил в тренерские штабы юниорских, молодёжных и даже национальной сборной своей страны. Наибольших успехов он добился с «Миланом», который приводил к победе в чемпионате Италии в 2013 и 2014 годах.
В качестве наставника «Локомотива-Кубань» Банки сменит американского специалиста Боба Доневальда, возглавившего «железнодорожников» весной 2019 года, но не сумевшего вывести своих подопечных хотя бы в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.
Ранее сообщалось, что четыре игрока «Локомотива-Кубань» вошли в предварительный состав сборной России на Кубок мира по баскетболу 2019 года.