Итальянец Банки стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»

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Итальянский специалист Лука Банки назначен новым главным тренером клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».
Итальянец Банки стал новым главным тренером баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань»
  • © EIBNER/Marcel Engelbrecht
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Отмечается, что контракт 53-летнего Банки с коллективом из Краснодара рассчитан на один сезон.

За свою тренерскую карьеру, начавшуюся ещё в 1980-х годах, Банки успел поработать в итальянских, немецких и греческих клубах, а также входил в тренерские штабы юниорских, молодёжных и даже национальной сборной своей страны. Наибольших успехов он добился с «Миланом», который приводил к победе в чемпионате Италии в 2013 и 2014 годах.

В качестве наставника «Локомотива-Кубань» Банки сменит американского специалиста Боба Доневальда, возглавившего «железнодорожников» весной 2019 года, но не сумевшего вывести своих подопечных хотя бы в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Локомотива-Кубань» вошли в предварительный состав сборной России на Кубок мира по баскетболу 2019 года.

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