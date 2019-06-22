Мозгов вошёл в расширенный состав сборной России по баскетболу на КМ-2019

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) огласила расширенный состав национальной команды для подготовки к Кубку мира 2019 года в Китае.

В расширенный список из 20 игроков вошли Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Евгений Колесников, Артём Клименко (УНИКС), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед, Пётр Губанов, Андрей Зубков (все — «Химки»), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Станислав Ильницкий, Владимир Ивлев (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко, Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Джоэл Боломбой (все — ЦСКА), Никита Балашов («Невежис»), Евгений Валиев, Сергей Карасёв, Владислав Трушкин (все — «Зенит»), Тимофей Мозгов («Орландо Мэджик»), Артём Забелин («Автодор»).

Отмечается, что во время сбора к команде присоединятся ещё несколько игроков, отобранных тренерским штабом по итогам просмотров.

В итоговую заявку на Кубок мира попадут 12 игроков.

Тренировочный сбор начнётся 22 июля.

Мировое первенство по баскетболу будет проводиться с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды из Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Мозгов не уверен, что успеет восстановиться после травмы к КМ-2019.