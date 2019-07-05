СМИ: Моуринью может возглавить китайский клуб

Португальский тренер Жозе Моуринью ведёт переговоры с владельцем китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд».

Как сообщает The Telegraph, Жозе Моуринью ведёт переговоры с самым богатым человеком Китая Хуэй Ка Яном, которому принадлежит «Гуанчжоу Эвергранд». Стороны обсуждают возможное назначение португальца не только в клубную команду, но и в национальную сборную страны.

В настоящее время главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд» является Фабио Каннаваро. Жозе Моуринью находится без работы с ноября 2018 года, после того как был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Ранее Моуринью не исключил возвращения в Серию А.