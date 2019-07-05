IAAF допустила 37 российских легкоатлетов к международным соревнованиям

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предоставила нейтральный статус 37 российским легкоатлетам.

Как сообщает пресс-служба организации, IAAF одобрила заявки 37 российских спортсменов на предоставление нейтрального статуса. В этот список попали: Илья Долбин, Дмитрий Качанов, Виктор Пинтусов (все трое — прыжки с шестом), Мария Привалова, Владислав Александрин (оба — тройной прыжок), Наталья Спиридонова, Дарья Кушнир, Артём Чермошанский, Евгений Караваев, Дмитрий Никитин (прыжки в длину), Надежда Андрюхина, Евгений Ермаков (прыжки в высоту), Ирина Болдырева (100 м с барьерами), Мария Тарабанская, Ольга Топольскова, Валерия Чехович, Федор Иванов (бег на 400 м с барьерами), Виолетта Игнатьева, Сергей Демидов, Семён Бородаев, Степан Рухов (метание диска), Анастасия Еремянц, Савелий Савлюков (бег на 800 м), Владлена Комарова, Ксения Трубинова, Юлия Сохатская, Степан Кекин, Андрей Родиков (комбинированные соревнования), Руслан Кислых (спринт), Анна Коробова, Сергей Зверев (метание молота), Никита Матвеев (бег на 400 м), Артём Попов (бег на 1500 м), Ирина Шипицына (бег на 3000 м с препятствиями), Дмитрий Зюзин (длинные дистанции), Виктория Червякова (метание копья), Дарья Шинкевич (толкание ядра).

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