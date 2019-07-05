СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Алли потерял сознание на отдыхе из-за алкоголя
- ©Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает The Sun, 23-летний футболист отмечал день рождения своей подруги в одном из клубов на пляже. Употребив много алкоголя на жаре, Алли прилёг отдохнуть и в итоге потерял сознание.
Отмечается, что девушке самостоятельно не удалось привести в чувство футболиста, поэтому она позвала на помощь. Алли помогли добраться до машины, которая доставила его в отель.
В прошлом сезоне Алли сыграл в 38 матчах за «Тоттенхэм», записав в свой актив семь голов и восемь голевых передач. Подготовку к новому сезону «шпоры» начнут 15 июля.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» установил трансферный рекорд клуба, заплатив £63 млн за Ндомбеле.