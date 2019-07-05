СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Алли потерял сознание на отдыхе из-за алкоголя

Полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли потерял сознание на лежаке во время отдыха на греческом острове Миконос.

Как сообщает The Sun, 23-летний футболист отмечал день рождения своей подруги в одном из клубов на пляже. Употребив много алкоголя на жаре, Алли прилёг отдохнуть и в итоге потерял сознание.

Отмечается, что девушке самостоятельно не удалось привести в чувство футболиста, поэтому она позвала на помощь. Алли помогли добраться до машины, которая доставила его в отель.

В прошлом сезоне Алли сыграл в 38 матчах за «Тоттенхэм», записав в свой актив семь голов и восемь голевых передач. Подготовку к новому сезону «шпоры» начнут 15 июля.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» установил трансферный рекорд клуба, заплатив £63 млн за Ндомбеле.