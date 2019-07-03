«Тоттенхэм» установил трансферный рекорд клуба, заплатив £63 млн за Ндомбеле
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Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что за права на 22-летнего футболиста финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов заплатил французскому «Лиону» примерно £63 млн.
Предыдущий трансферный рекорд «Тоттенхэма» составлял £36 млн, которые клуб уплатил голландскому «Аяксу» за защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса в августе 2017 года.
Ранее «Тоттенхэм» объявил о подписании шестилетнего контракта с Ндомбеле.