МЮ продлил контракт с Перейрой

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой.
МЮ продлил контракт с Перейрой
  • ©Liam McAvoy/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано до лета 2023 года и содержит опцию продления ещё на сезон.

Перейра присоединился к академии МЮ в 2011 году. Его дебют за основную команду состоялся  в 2014 году. В общей сложности в активе бразильца 35 матчей за основу «красных дьяволов», в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить