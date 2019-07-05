МЮ продлил контракт с Перейрой

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с бразильским полузащитником Андреасом Перейрой.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано до лета 2023 года и содержит опцию продления ещё на сезон.

Перейра присоединился к академии МЮ в 2011 году. Его дебют за основную команду состоялся в 2014 году. В общей сложности в активе бразильца 35 матчей за основу «красных дьяволов», в которых он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас».