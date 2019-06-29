МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»

Короткая ссылка
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.
МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»
  • © Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба МЮ, соглашение с 21-летним фланговым защитником рассчитано на пять лет, с опцией продления ещё на сезон.

Ван-Биссака является воспитанником лондонского «Кристал Пэлас», за который дебютировал в феврале 2018 года. В общей сложности в его активе 46 матчей за «орлов», в которых он отличился четырьмя голевыми передачами.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить