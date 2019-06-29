МЮ объявил о трансфере Ван-Биссаки из «Кристал Пэлас»

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с британским защитником Аароном Ван-Биссакой.

Как сообщает пресс-служба МЮ, соглашение с 21-летним фланговым защитником рассчитано на пять лет, с опцией продления ещё на сезон.

Ван-Биссака является воспитанником лондонского «Кристал Пэлас», за который дебютировал в феврале 2018 года. В общей сложности в его активе 46 матчей за «орлов», в которых он отличился четырьмя голевыми передачами.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб.