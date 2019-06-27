В «Барселоне» подтвердили, что Неймар хочет вернуться в клуб

Вице-президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хорди Кардонер подтвердил, что бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар хочет вернуться в каталонский коллектив.

«Неймар хочет вернуться в «Барселону», но этот вопрос пока не обсуждается советом директоров. По слухам, мы уже его подписали — но в реальности мы даже не связывались с ним», — цитирует функционера Marca.

Вице-президент клуба подчеркнул, что его не удивляет желание бразильца вернуться обратно: подобное случалось со многими игроками сине-гранатовых.

«Неймар — отличный игрок, но нам нужно проанализировать, как он уходил, если однажды его подписание станет реальным», — добавил Кардонер.

Бразилец выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Трансфер Неймара в ПСЖ был самым дорогим за всю историю футбола: парижане заплатили за игрока €222 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты.