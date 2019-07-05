Гимнастка Кудрявцева серьёзно травмировала колено на отдыхе

Серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро в художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о своей травме, полученной во время отдыха.

«Несколько месяцев назад мы с мужем отдыхали на Бали, где из-за простого неловкого движения в море я неправильно приземлилась на колено. Прилетела в Москву, прошла обследование, врачи сказали, что нужно делать операцию», — приводит слова Кудрявцевой «Чемпионат».

Она отметила, что была вынуждена перенести операцию из-за запланированных мастер-классов, так как не хотела подвести девочек, которые на них записались.

«Когда появилось окно в расписании, полетела делать операцию в Германию. На ближайшие четыре недели у меня перерыв, буду восстанавливаться. Операция прошла хорошо. Три недели буду ходить на костылях, четвёртую — в крепком наколеннике. После этого снова приступлю к тренировкам, чтобы всегда держать колено в тонусе», — рассказала спортсменка.

21-летняя Кудрявцева завершила спортивную карьеру в 2016 году. к тому времени она стала 13-кратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Европы. Она также выиграла четыре золотые медали Европейских игр и серебро Олимпиады-2016.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки завоевали бронзу в многоборье на Европейских играх — 2019.