Российские гимнастки завоевали бронзу в многоборье на Европейских играх — 2019

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях в многоборье на Европейских играх 2019 года в Минске.

По сумме упражнений с пятью мячами и тремя обручами с двумя парами булав российская команда, за которую выступали Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачёва, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова, набрала 51,700 (27,300 + 24,400) балла.

Первое место в групповом многоборье заняла сборная Белоруссии — 52,600 балла. Серебро завоевали представительницы Болгарии, набравшие 52,550 балла.

Ранее Дина Аверина призналась, что ей было сложно выступать на ЕИ-2019 из-за скорости проведения турнира.