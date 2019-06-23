Российские гимнастки завоевали бронзу в многоборье на Европейских играх — 2019

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Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях в многоборье на Европейских играх 2019 года в Минске.
Российские гимнастки завоевали бронзу в многоборье на Европейских играх — 2019
  • РИА Новости

По сумме упражнений с пятью мячами и тремя обручами с двумя парами булав российская команда, за которую выступали Анжелика Стубайло, Вера Бирюкова, Мария Толкачёва, Анастасия Максимова и Анастасия Шишмакова, набрала 51,700 (27,300 + 24,400) балла.

Первое место в групповом многоборье заняла сборная Белоруссии — 52,600 балла. Серебро завоевали представительницы Болгарии, набравшие 52,550 балла.

Ранее Дина Аверина призналась, что ей было сложно выступать на ЕИ-2019 из-за скорости проведения турнира.

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