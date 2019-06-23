Гимнастка Аверина призналась, что ей было сложно выступать на ЕИ-2019 из-за скорости проведения турнира

Российская гимнастка Дина Аверина прокомментировала своё выступление в соревнованиях по отдельным видам художественной гимнастики на Европейских играх 2019 года в Минске.

«Сегодня было сложно выступать и морально, и физически, очень быстро шли соревнования. За полтора часа мы выполнили все четыре вида, успевали только прийти в зал, переодеться и сразу обратно», — приводит слова Авериной ТАСС.

Она также дала оценку своим выступлениям на играх.

«Я очень критична, поэтому свой результат на Европейских играх оценю на «тройку». Но если подводить общий итог, то, скорее, оценю его положительно», — добавила 20-летняя гимнастка.

Аверина стала призёром во всех видах упражнений, завоевав две золотые, серебряную и бронзовую награды.

Ранее сообщалось, что Аверина завоевала золото на Европейских играх — 2019 в упражнениях с лентами.