Прядкин заявил, что представители УЕФА остались довольны своим визитом в Грозный

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал подробности визита в Чечню представителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Прядкин заявил, что представители УЕФА остались довольны своим визитом в Грозный
  • РИА Новости

По словам Прядкина, которые передаёт ТАСС, представители УЕФА остались довольны своим визитом в Грозный.

При этом он отметил, что пока сложно предположить, какое решение примет УЕФА относительно возможности проведение в Чечне еврокубковых матчей.

Запрет на проведение футбольных матчей в еврокубках на территории Северного Кавказа УЕФА наложил в 2013 году.

Ранее сообщалось, что представители УЕФА посетят матч «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном.

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