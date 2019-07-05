Прядкин заявил, что представители УЕФА остались довольны своим визитом в Грозный
- РИА Новости
По словам Прядкина, которые передаёт ТАСС, представители УЕФА остались довольны своим визитом в Грозный.
При этом он отметил, что пока сложно предположить, какое решение примет УЕФА относительно возможности проведение в Чечне еврокубковых матчей.
Запрет на проведение футбольных матчей в еврокубках на территории Северного Кавказа УЕФА наложил в 2013 году.
Ранее сообщалось, что представители УЕФА посетят матч «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном.