Представители УЕФА посетят матч «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном
- РИА Новости
Об этом сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что посещение матча пройдёт в рамках визита в Чечню совместной делегации УЕФА, РПЛ и Российского футбольного союза (РФС), целью которой является установление возможности проведения в республике еврокубковых матчей.
Запрет на проведение футбольных матчей в еврокубках на территории Северного Кавказа УЕФА наложил в 2013 году.
Ранее сообщалось, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА.