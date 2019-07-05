Представители УЕФА посетят матч «Ахмат» — «Краснодар» в Грозном

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерены посетить матч первого тура Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Краснодар», который пройдёт в Грозном 14 июля.

Об этом сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что посещение матча пройдёт в рамках визита в Чечню совместной делегации УЕФА, РПЛ и Российского футбольного союза (РФС), целью которой является установление возможности проведения в республике еврокубковых матчей.

Запрет на проведение футбольных матчей в еврокубках на территории Северного Кавказа УЕФА наложил в 2013 году.

Ранее сообщалось, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА.