Дюков заявил, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Казань имеет большой опыт проведения международных соревнований и считает, что столица Татарстана может достойно провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.

«РФС продолжает работу по организации крупных международных футбольных соревнований в России. Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу республики Татарстан по выдвижению Казани на право принять матч за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года, а также другие статусные турниры. Убеждён, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань сумеет достойно провести Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов», — приводит слова Дюкова Sport24.

Также президент РФС добавил, что для страны важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, полученный после чемпионата мира — 2018.

Ранее глава РФС рассказал о задачах попечительского совета организации.