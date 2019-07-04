Дюков заявил, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Казань имеет большой опыт проведения международных соревнований и считает, что столица Татарстана может достойно провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
Дюков заявил, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

«РФС продолжает работу по организации крупных международных футбольных соревнований в России. Сегодня бюро исполкома РФС приняло решение поддержать инициативу республики Татарстан по выдвижению Казани на право принять матч за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Столица Татарстана имеет большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Здесь проходили матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада 2013 года, а также другие статусные турниры. Убеждён, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань сумеет достойно провести Суперкубок с участием сильнейших европейских клубов», — приводит слова Дюкова Sport24.

Также президент РФС добавил, что для страны важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров, полученный после чемпионата мира — 2018.

Ранее глава РФС рассказал о задачах попечительского совета организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить