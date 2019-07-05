В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в коррупции в адрес почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова при выборе столицы летней Олимпиады 2016 года.

«Безусловно, обратили внимание, серьёзное обвинение, отфиксировали, что МОК начнёт расследование, говорить что-то пока преждевременно. Подобные заявления должны на чём-то основываться, не могут быть голословными. Давайте дождёмся результатов расследования», — приводит слова Пескова ТАСС.

5 июля появилась информация, что Попова и действующего члена МОК украинца Сергея Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016.

МОК организовал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки.