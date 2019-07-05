В Кремле прокомментировали обвинения в адрес Попова из-за ОИ-2016
- Reuters
«Безусловно, обратили внимание, серьёзное обвинение, отфиксировали, что МОК начнёт расследование, говорить что-то пока преждевременно. Подобные заявления должны на чём-то основываться, не могут быть голословными. Давайте дождёмся результатов расследования», — приводит слова Пескова ТАСС.
5 июля появилась информация, что Попова и действующего члена МОК украинца Сергея Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016.
МОК организовал расследование в связи с обвинениями в коррупции в адрес Попова и Бубки.