Черчесов о новом лимите на легионеров: возможно, у молодёжи появится больше желания

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал изменение формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое вступит в силу с сезона-2020/21.
Черчесов о новом лимите на легионеров: возможно, у молодёжи появится больше желания
  • ©Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«Ребята, которые были на третьих ролях, получат шанс стать основными? Неправильно. Они с третьих ролей не передвинутся на вторые. Возможно, появится больше желания, потому что остаётся один шаг — и ты в основе», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что иногда на некоторые позиции в клубах претендуют несколько иностранных игроков, из-за чего российские футболисты перестают видеть для себя перспективу.

«Тогда у игрока теряется мотивация, хотя не должно такого быть. Если решился играть в футбол, надо понимать, что бывает конкурентная среда», — добавил наставник сборной России.

РФС принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, при этом во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее Черчесов рассказал о визитах на предсезонные сборы клубов.

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