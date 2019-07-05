Черчесов рассказал о визитах на предсезонные сборы клубов

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои визиты в расположение клубов, проводящих предсезонные сборы.
Черчесов рассказал о визитах на предсезонные сборы клубов
  • РИА Новости

«Мы же на работе. Надо собрать максимально возможную информацию. Если в чемпионате больше смотрим издалека, то здесь есть возможность со всеми руководителями и тренерами пообщаться, игроков увидеть. Но вместе с тем важно не надоедать, поэтому решили, что каждую команду посетим один раз», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что неожиданных визитов в расположение клубов никто совершать не намерен.

«Всегда спрашиваем, можно или нельзя. Мы же не знаем, что на занятии будет — порой даже тренерам сборной не надо знать, что там происходит», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить