Черчесов рассказал о визитах на предсезонные сборы клубов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал свои визиты в расположение клубов, проводящих предсезонные сборы.

«Мы же на работе. Надо собрать максимально возможную информацию. Если в чемпионате больше смотрим издалека, то здесь есть возможность со всеми руководителями и тренерами пообщаться, игроков увидеть. Но вместе с тем важно не надоедать, поэтому решили, что каждую команду посетим один раз», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что неожиданных визитов в расположение клубов никто совершать не намерен.

«Всегда спрашиваем, можно или нельзя. Мы же не знаем, что на занятии будет — порой даже тренерам сборной не надо знать, что там происходит», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Черчесов посетил тренировку «Спартака» на сборе в Австрии.