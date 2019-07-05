Бобровский высказался о переходе Панарина в «Рейнджерс»

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказал мнение о переходе своего бывшего одноклубника и соотечественника Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Это жизнь, это бизнес. Конечно, мы с ним хорошие друзья, но для него и его семьи важно, чтобы он был счастлив. Так же как для меня важно, чтобы счастлив был я и мои близкие. Да, мы больше не играем вместе, но мы оба счастливы. Мы выбирали наилучшие варианты каждый для себя. Думаю, он не менее счастлив оказаться в «Рейнджерс», чем я во «Флориде», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

30-летний голкипер, став свободным агентом, 1 июля подписал семилетний контракт с «Флоридой». До этого он вместе с Панариным, перешедшим в «Рейнджерс», выступал за «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Рейнджерс».