Геркус назвал настораживающим решение Кварацхелии перейти в «Рубин»

Короткая ссылка
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал мнение о решении полузащитника Хвичи Кварацхелии перейти в казанский «Рубин».
Геркус назвал настораживающим решение Кварацхелии перейти в «Рубин»
  • © fclm.ru

«Случай с неудачной — неудачной для «Локо», конечно, — арендой молодого таланта Хвичи Кварацхелии довольно любопытен. Любопытен тем, как себя повели игрок и его представители в условии выбора между безусловно привлекательной для любого игрока перспективой — игрой в Лиге чемпионов — и перспективой менее привлекательной — борьбой за выживание. Игрок выбрал второе. Выбор неочевидный и настораживающий. Как такое случилось? Правильно ли он понимал, что делает? Вопрос остаётся без ответа», — приводит слова Геркуса Sport24.

Он высказал предположение, что 18-летний футболист был не уверен в себе или испугался конкуренции.

«Но одно бесспорно: он оценивал свои игровые перспективы. И отчего-то выбрал «Рубин». Любопытно. Посмотрим, был ли он прав», — добавил функционер.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале. За железнодорожников он провёл десять матчей и забил один мяч. 4 июля стало известно, что он присоединился к «Рубину».

Ранее Юрий Сёмин признался, что у него потекли слёзы из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить