Геркус назвал настораживающим решение Кварацхелии перейти в «Рубин»

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус высказал мнение о решении полузащитника Хвичи Кварацхелии перейти в казанский «Рубин».

«Случай с неудачной — неудачной для «Локо», конечно, — арендой молодого таланта Хвичи Кварацхелии довольно любопытен. Любопытен тем, как себя повели игрок и его представители в условии выбора между безусловно привлекательной для любого игрока перспективой — игрой в Лиге чемпионов — и перспективой менее привлекательной — борьбой за выживание. Игрок выбрал второе. Выбор неочевидный и настораживающий. Как такое случилось? Правильно ли он понимал, что делает? Вопрос остаётся без ответа», — приводит слова Геркуса Sport24.

Он высказал предположение, что 18-летний футболист был не уверен в себе или испугался конкуренции.

«Но одно бесспорно: он оценивал свои игровые перспективы. И отчего-то выбрал «Рубин». Любопытно. Посмотрим, был ли он прав», — добавил функционер.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале. За железнодорожников он провёл десять матчей и забил один мяч. 4 июля стало известно, что он присоединился к «Рубину».

Ранее Юрий Сёмин признался, что у него потекли слёзы из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива».