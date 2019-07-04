Экс-футболист «Локомотива» Кварацхелия присоединился к «Рубину»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который выступал во второй половине минувшего сезона за московский «Локомотив», тренируется в составе казанского «Рубина».

«К нашей команде присоединился Хвича Кварацхелия. Более подробная информация будет сообщена позднее», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из столицы Татарстана.

Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл десять матчей и забил один мяч.

Ранее главный тренер красно-зелёных Юрий Сёмин признался, что у него потекли слёзы из-за ухода Кварацхелии из «Локомотива».