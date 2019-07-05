Феттель считает, что правила «Формулы-1» нужно сократить до двух страниц формата A4

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель высказал мнение о необходимости упростить гоночные правила.
Феттель считает, что правила «Формулы-1» нужно сократить до двух страниц формата A4
  • Reuters

«Если бы правила были на двух страницах формата A4, у нас было бы больше пространства для манёвра. Руководству «Формулы-1» стоит рассмотреть этот вопрос», — приводит слова Феттеля GrandPX.

Он отметил, что не понимает, чего можно добиться столь сложными и объёмными правилами.

«Если сохранятся нынешние тенденции, в следующие десятилетия пилот даже не будет нужен. Но, как мне кажется, в этом случае гонки потеряют зрелищность», — добавил четырёхкратный чемпион «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен избежал наказания за обгон Леклера и сохранил победу на Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

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