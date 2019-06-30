Ферстаппен избежал наказания за обгон Леклера и сохранил победу на Гран-при «Формулы-1» в Австрии

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Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен не был наказан за свои действия во время обгона представителя Ferrari Шарля Леклера за несколько кругов до финиша Гран-при «Формулы-1» в Австрии и сохранил победу на этапе.
Ферстаппен избежал наказания за обгон Леклера и сохранил победу на Гран-при «Формулы-1» в Австрии
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте серии.

Между болидами Ферстаппена и Леклера, лидировавшего в гонке на момент обгона, произошёл контакт, но, изучив видеоматериалы и пообщавшись с обоими пилотами, стюарды Гран-при Австрии пришли к выводу, что голландец не был основным виновником инцидента, и поэтому не стали применять к нему каких бы то ни было санкций. Благодаря такому решению Макс сохранил победу на этапе, которая стала для Red Bull первой в сезоне 2019 года.

На данный момент Ферстаппен занимает третью позицию в зачёте пилотов чемпионата «Формулы-1», уступая гонщикам Mercedes Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Квят показал 17-й результат на Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

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