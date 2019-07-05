Футболист «Локомотива» Фарфан перенесёт операцию на колене

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан перенесёт операцию на травмированном колене.

Как сообщил представитель пресс-службы «Локомотива», слова которого передаёт ТАСС, по итогам тщательного обследования была установлена необходимость проведения операции, которая назначена на 6 июля.

Отмечается, что об ориентировочных срока восстановления 34-летнего форварда говорить ещё рано.

Фарфан, выступающий за «Локомотив» с 2017 года, получил травму в расположение сборной Перу, во время группового этапа Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подписал контракт с Гжегожем Крыховяком.