Женская сборная России по баскетболу сыграет со Швецией за путёвку в квалификацию на ОИ-2020
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Об этом стало известно после разгромного поражения шведской сборной в четвертьфинале Евробаскета-2019 от команды Сербии со счётом 49:87.
Таким образом, сборные России и Сербии, а также команды Бельгии и Венгрии в очных противостояниях поборются за право участия в квалификации на ОИ-2020. Матчи пройдут 6 июля.
Ранее сообщалось, что сборная России крупно проиграла Испании в четвертьфинале женского Евробаскета.