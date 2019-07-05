Женская сборная России по баскетболу сыграет со Швецией за путёвку в квалификацию на ОИ-2020

Женская сборная России проведёт матч с национальной командой Швеции в рамках чемпионата Европы по баскетболу 2019 года за право выступить в квалификационном турнире на Олимпийские игры — 2020.

Об этом стало известно после разгромного поражения шведской сборной в четвертьфинале Евробаскета-2019 от команды Сербии со счётом 49:87.

Таким образом, сборные России и Сербии, а также команды Бельгии и Венгрии в очных противостояниях поборются за право участия в квалификации на ОИ-2020. Матчи пройдут 6 июля.

Ранее сообщалось, что сборная России крупно проиграла Испании в четвертьфинале женского Евробаскета.