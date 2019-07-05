CBF опровергла слухи о возможной отставке Тите
- Reuters
Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.
Согласно появившейся в СМИ информации, Тите был намерен уйти из сборной после завершения Кубка Америки — 2019, независимо от итогов выступления команды.
58-летний специалист возглавил сборную Бразилии летом 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года.
Ранее сообщалось, что AFA запросила у КОНМЕБОЛ аудиозаписи переговоров судей в игре с Бразилией.