CBF опровергла слухи о возможной отставке Тите

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) опровергла сообщения СМИ о возможной отставке главного тренера национальной команды — Тите.
CBF опровергла слухи о возможной отставке Тите
  • Reuters

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации.

Согласно появившейся в СМИ информации, Тите был намерен уйти из сборной после завершения Кубка Америки — 2019, независимо от итогов выступления команды.

58-летний специалист возглавил сборную Бразилии летом 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что AFA запросила у КОНМЕБОЛ аудиозаписи переговоров судей в игре с Бразилией.

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