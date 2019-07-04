AFA запросила у КОНМЕБОЛ аудиозаписи переговоров судей в игре с Бразилией

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) запросила у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) аудиозаписи переговоров главного судьи полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии с видеоассистентом.

Как сообщает TyC Sports, в федерации обеспокоены появлением информации о проблемах со связью между главным арбитром встречи Родди Самбрано с его видеоассистентом Леоданом Гонсалесом.

Отмечается, что в AFA хотят прояснить ситуацию вокруг спорных судейских решений в матче, по итогам которого сборная Аргентины не сумела выйти в финал Кубка Америки, проиграв бразильцам со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки.