AFA запросила у КОНМЕБОЛ аудиозаписи переговоров судей в игре с Бразилией
- © Marcelo Machado de Melo
- globallookpress.com
Как сообщает TyC Sports, в федерации обеспокоены появлением информации о проблемах со связью между главным арбитром встречи Родди Самбрано с его видеоассистентом Леоданом Гонсалесом.
Отмечается, что в AFA хотят прояснить ситуацию вокруг спорных судейских решений в матче, по итогам которого сборная Аргентины не сумела выйти в финал Кубка Америки, проиграв бразильцам со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии на Кубке Америки.