Буффон заявил, что отказался от капитанской повязки и первого номера в «Ювентусе»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне вернувшийся в клуб после года в ПСЖ заявил, что партнёры по команде предлагали вернуть ему игровой номер и статус капитана.

«Я думал о номере 77, он отражает мою историю. Под ним я играл в «Парме», он приносил мне удачу. Я благодарен Шченсны и Кьеллини за то, что предложили мне первый номер и повязку капитана. Однако я вернулся не для того, чтобы что-то у кого-то отбирать. Я просто хочу внести свой вклад в команду. Это правильно, чтобы стартовый вратарь Шченсны играл под номером 1, а на роль капитана у нас есть великий футболист Джорджо Кьеллини», — цитирует Буффона Sky Sport Italia.

Джанлуиджи Буффон с 2001 по 2018 года выступал в «Ювентусе» под первым номером. До перехода в туринский клуб итальянский голкипер выступал за «Парму».

Ранее агент заявил, что ради «Ювентуса» Буффон отказал клубам АПЛ