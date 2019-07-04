Агент заявил, что ради «Ювентуса» Буффон отказал клубам АПЛ

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Представитель 41-летнего вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина заявил, что его клиент выбрал возвращение в свой предыдущий клуб, несмотря на большой интерес Английской премьер-лиги (АПЛ).
Агент заявил, что ради «Ювентуса» Буффон отказал клубам АПЛ
  • © JB Autissier / Panoramic
  • globallookpress.com

«У него было много предложений, особенно из АПЛ и других больших клубов. Не буду называть конкретно, это не мой стиль работы, но думаю, вы и так всё понимаете. Буффон всегда выбирал сердцем, а не кошельком. Его возвращение в «Ювентус» можно сравнить с мужем, который после своей выходки уже не может дождаться момента, когда снова обнимет жену», — цитирует агента Daily Mail.

Мартина добавил, что в Турине живёт семья футболиста, а в 41 год важно находиться вместе с родными.

Ранее Буффон объяснил своё возвращение в «Ювентус».

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