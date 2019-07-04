СМИ: Марсело запросил трансфер из «Реала»

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Бразильский защитник Марсело попросил руководство мадридского «Реала» продать его в другой клуб.
СМИ: Марсело запросил трансфер из «Реала»
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport.es, 31-летний бразилец Марсело попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер. По информации источника, главный тренер команды Зинедин Зидан дал добро на уход футболиста.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время бразилец провёл 486 матчей за королевский клуб. В нынешнее межсезонье «Реал» приобрёл на позицию Марсело француза Ферлана Менди.

Ранее сообщалось, что в Бразилии футболиста «Реала» Марсело лишили водительских прав.

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