СМИ: Марсело запросил трансфер из «Реала»

Бразильский защитник Марсело попросил руководство мадридского «Реала» продать его в другой клуб.

Как сообщает Sport.es, 31-летний бразилец Марсело попросил руководство «Реала» выставить его на трансфер. По информации источника, главный тренер команды Зинедин Зидан дал добро на уход футболиста.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. За это время бразилец провёл 486 матчей за королевский клуб. В нынешнее межсезонье «Реал» приобрёл на позицию Марсело француза Ферлана Менди.

Ранее сообщалось, что в Бразилии футболиста «Реала» Марсело лишили водительских прав.