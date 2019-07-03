СМИ: В Бразилии футболиста «Реала» Марсело лишили водительских прав

Защитник мадридского «Реала» Марсело отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

Как сообщает As со ссылкой на портал O Globo, игрок «Реала» Марсело, находясь на отдыхе в Бразилии, был остановлен полицией с подозрением на вождение в нетрезвом состоянии. Футболист отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего был оштрафован на 7000 бразильских реалов (порядка €700) и лишён водительских прав сроком на один год.

У Марсело ранее уже возникали проблемы с полицией из-за вождения. В 2013 году он был оштрафован за езду без прав.

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