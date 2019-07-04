Смертин оценил перспективы Лэмпарда во главе «Челси»

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Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин считает, что новому тренеру команды Фрэнку Лэмпарду удастся добиться успеха во главе команды, несмотря на тренерскую молодость.
Смертин оценил перспективы Лэмпарда во главе «Челси»
  • Reuters

«Фрэнк Лэмпард — это один из сильнейших игроков, с которым мне приходилось когда-либо выступать. Он был лидером чемпионского коллектива «Челси», не зря он будет всегда ассоциироваться именно с лондонским клубом. Уверен, что, несмотря на свою тренерскую молодость, у него большие перспективы в «Челси». Он сможет привести клуб к очередным вершинам. Желаю ему удачи!» — цитирует Смертина Sport24.

В качестве футболиста Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. 4 июля 2019 года 41-летний англичанин стал главным тренером лондонского клуба.

Ранее Лэмпард признался, что гордится возвращением в «Челси».

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