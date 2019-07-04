Смертин оценил перспективы Лэмпарда во главе «Челси»

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин считает, что новому тренеру команды Фрэнку Лэмпарду удастся добиться успеха во главе команды, несмотря на тренерскую молодость.

«Фрэнк Лэмпард — это один из сильнейших игроков, с которым мне приходилось когда-либо выступать. Он был лидером чемпионского коллектива «Челси», не зря он будет всегда ассоциироваться именно с лондонским клубом. Уверен, что, несмотря на свою тренерскую молодость, у него большие перспективы в «Челси». Он сможет привести клуб к очередным вершинам. Желаю ему удачи!» — цитирует Смертина Sport24.

В качестве футболиста Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. 4 июля 2019 года 41-летний англичанин стал главным тренером лондонского клуба.

Ранее Лэмпард признался, что гордится возвращением в «Челси».