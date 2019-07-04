Лэмпард признался, что гордится возвращением в «Челси»

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Новый главный тренер английского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями от своего назначения на пост наставника лондонской команды.
Лэмпард признался, что гордится возвращением в «Челси»
  • Reuters

«Очень горжусь тем, что возвращаюсь в «Челси» в качестве главного тренера. Все знают мою любовь к этому клубу», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

Он подчеркнул, что сосредоточен на предстоящей работе и ему уже не терпится начать подготовку к новому сезону.

«Я здесь, чтобы упорно работать и привести клуб к новым успехам. Не могу дождаться старта сезона», — добавил Лэмпард.

Он выступал за «Челси» на протяжении 13 лет в качестве футболиста.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее «Челси» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером команды.

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