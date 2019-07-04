Голландский футболист Роббен завершил карьеру

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Бывший игрок «Челси», «Реала», «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен принял решение завершить спортивную карьеру.
Голландский футболист Роббен завершил карьеру
  • Reuters

«Много размышлял в течении последних нескольких недель. Как все знают, я взял время, чтобы принять взвешенное решение о моём будущем после последнего поединка в составе «Баварии». В итоге решил я завершить карьеру профессионального футболиста. Без сомнения, это самое трудное решение, которое мне приходилось принимать. Решение, столкнувшее сердце и разум», — цитирует Роббена Goal.

Последним клубом 35-летнего футболиста была мюнхенская «Бавария», за которую он выступал с 2009 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что «Бавария» объявила о возвращении футболиста Хуммельса в дортмундскую «Боруссию».

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