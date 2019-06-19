«Бавария» объявила о возвращении футболиста Хуммельса в дортмундскую «Боруссию»
- ©Frank Hoermann/SVEN SIMON
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».
Клубы уже согласовали трансфер, и игроку осталось только пройти медосмотр.
Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний защитник сыграл 33 матча и забил два мяча.
Ранее дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Люсьеном Фавром.