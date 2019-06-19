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«Бавария» объявила о возвращении футболиста Хуммельса в дортмундскую «Боруссию»

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Защитник сборной Германии по футболу Матс Хуммельс перешёл из мюнхенской «Баварии» в дортмундскую «Боруссию».
«Бавария» объявила о возвращении футболиста Хуммельса в дортмундскую «Боруссию»
  • ©Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «Баварии».

Клубы уже согласовали трансфер, и игроку осталось только пройти медосмотр. 

Хуммельс выступал за «Боруссию» с 2008 по 2016 год, после чего перешёл в «Баварию». В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги 30-летний защитник сыграл 33 матча и забил два мяча.

Ранее дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Люсьеном Фавром.

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