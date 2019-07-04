Украинский футболист заявил, что не писал провокационный пост в Instagram

Украинский полузащитник венгерского «Халадаша» Юрий Габовда прокомментировал провокационный пост в своём Instagram перед контрольным матчем с «Краснодаром-2».

«Мне и моей семье начали серьёзно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», — цитирует Габовду Tribuna.com.

Напомним, что в Instagram игрока появился следующий текст: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине!»

Через какое-то время футболист удалил публикацию, а клуб отстранил его от матча со второй командой «Краснодара».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что УЕФА не накажет угрожавшего «Краснодару-2» украинца.