Украинский футболист заявил, что не писал провокационный пост в Instagram
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«Мне и моей семье начали серьёзно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», — цитирует Габовду Tribuna.com.
Напомним, что в Instagram игрока появился следующий текст: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку — 1.01. Слава Украине!»
Через какое-то время футболист удалил публикацию, а клуб отстранил его от матча со второй командой «Краснодара».
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что УЕФА не накажет угрожавшего «Краснодару-2» украинца.