Ари: когда приехал в Россию, не понимал, почему люди выходят на военные парады

Натурализованный нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Ари признался, что, когда переехал в Россию, не понимал, почему люди выходят смотреть на военные парады.

«Я вот отмечаю национальные праздники — День России, День Победы. Когда только приехал сюда, не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 мая для меня — один из главных дней в году», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он добавил, что старается всегда ходить на «Бессмертный полк».

«Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всё видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ», — подчеркнул Ари.

Ари выступает в российском чемпионате с 2010 года. В 2018 году он стал гражданином России и дебютировал за национальную команду, сыграв за неё два матча.

Ранее футболист «Краснодара» Ари заявил, что чувствует себя русским.