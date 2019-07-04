Дриусси рассказал, как прошла его адаптация в «Зените»
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- РИА Новости
«Первый год полностью ушёл на адаптацию. Пришлось привыкать ко всему новому — к стране и её культуре. Так что первые 12 месяцев было сложно. Но зато потом стало значительно проще. Пришло полное понимание происходящего. Да и в команде почувствовал себя иначе. Очень счастлив, что во второй мой год в «Зените», где сейчас я абсолютно раскован, мы все пришли к успеху», — приводит слова Дриусси «Матч ТВ».
Он отметил, что у него нет никаких проблем с мотивацией перед стартом нового сезона.
«Она точно такая же, как была в прошлом сезоне. Хочется защитить титул, выиграть Суперкубок. В общем, не сбавлять оборотов. Лига чемпионов? Конечно, этот турнир добавляет волнения. Он очень требователен к любой команде и футболисту. Но одновременно с этим придаёт дополнительных сил, желания и той же мотивации», — добавил 23-летний форвард.
Дриусси перешёл в «Зенит» летом 2017 года. В первом своём сезоне он отыграл в 40 матчах, забив шесть мячей и отдав шесть голевых передач, а уже на второй год сыграл в 42 матчах, записав в свой актив 13 голов и 11 голевых передач.
Ранее Хавьер Рибалта заявил, что перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российских игроках.