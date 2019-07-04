Рибалта заявил, что перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российских игроках

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как изменение лимита на легионеров отразится на трансферной политике клуба.

«Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план. Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российском рынке», — приводит слова Рибалты «Чемпионат».

6 июня РФС принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, но во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее Рибалта рассказал о трансферных планах клуба.